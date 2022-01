Fuga di gas alla Cecchignola: strade chiuse e residenti senza energia elettrica

Spread the love



Una grossa fuga di gas causata dalla rottura di una tubazione principale di media pressione di metano.. Apprensione nella zona della Cecchignola dove la polizia locale ha chiuso al traffico un ampio quadrante compreso fra le zone di Fonte Meravigliosa e Giuliano Dalmata a scopo precauzionale.

L’intervento dei caschi bianchi e dei vigili del fuoco (con la squadra 7A ed il carro rilevamento radioattivo e chimico nucleare biologico chimico) fra via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso fra via del Casale Zola e via dei Bersaglieri poco dopo le 13:00 di venerdì 21 gennaio.

Su disposizione dei pompieri gli agenti hanno pertanto interrotto il servizio di energia elettrica ed interdetta la circolazione nel quadrante del quartiere del IX municipio Eur. I vigili dl fuoco hanno messo in sicurezza l’area permettendo ai tecnici dell’Italgas l’accesso nella zona interessata dal danno. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata.