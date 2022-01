Pg Cassazione: ‘Crimini violenti in calo ma non contro le donne’

Spread the love



ANSA.it – Se i crimini violenti diminuiscono drasticamente grazie all’efficacia degli strumenti di contrasto al crimine organizzato così non cosi avviene negli omicidi contro le donne e dei reati spia”.

Lo ha evidenziato il Pg della Cassazione Giovanni Salvi, parlando di una “grande dedizione” della procure sul contrasto alla violenza alle donne, ma della necessità ancora di una “piena attuazione del Codice Rosso”

L’arretrato delle cause civili in Cassazione è un problema “grave” pari a oltre 110mila cause pendenti e “rende inaccettabili i tempi di trattazione dei ricorsi civili, anche se nell’ultimo anno si è riusciti a portare il disposition time a livelli notevolmente inferiori a quelli degli anni precedenti”.