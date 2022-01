Roma, giovane donna incinta non vaccinata muore prima del parto: il bambino è riuscito comunque a nascere, sebbene prematuro

Spread the love



casilinanews.it – urly.it/3h9kf

“Il Policlinico Umberto I di Roma ha comunicato il decesso di una giovane donna in gravidanza di 28 anni non vaccinata. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in ECMO (tecnica di circolazione extra-corporea). E’ stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile.