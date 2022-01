Incendio boschivo in località Costa Bella

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

21/1/22 ore 15:30 Marzio (Va), località Costa Bella . Per cause da accertarsi un’area boschiva è interessata da un incendio. Sul posto stanno operando tre squadre di vigili del fuoco dalle sedi di Varese e Laveno Mombello, in supporto il nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Sono in arrivo le squadre di volontari AIB e un mezzo aereo del servizio antincendio regionale. Seguono informazioni.

Aggiornamento incendio Marzio. L’incendio è sotto controllo. L’elicottero del servizio antincendio regionale ha effettuato dieci lanci, 8000 litri di acqua complessivi. Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco con quattro automezzi, congiuntamente quattro squadre di volontari AIB. Gli specialisti vigili de fuoco del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) stanno monitorando la situazione con l’ausilio di termocamere montate su droni.

Le fiamme hanno interessato 25000 metri quadrati di terreno. Sul posto stanno operando le squadre per la bonifica