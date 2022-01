L’Acqua sul Fuoco, selezionate le ricette vincitrici del concorso

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGII DEL FUOCO

La Commissione per il concorso “L’acqua sul fuoco” composta dall’Ing. Marco Ghimenti, in qualità di Presidente e dall’Ing. Cristina D’Angelo, dal Grafico Alessio Carbonari, dagli Chef Ferdinando Moia e Giorgio Perin in qualità di componenti, ha selezionato 21 ricette, divise in sette primi piatti, sette secondi piatti e sette dolci, che saranno inserite nel progetto editoriale associato al concorso. Di seguito l’elenco dei piatti e degli autori/autrici:

Giovanni Matarazzo – Tiana; Franco Moretti – Lepre al sugo bianco; Raffaele Natiello – Cantuccini di Prato; Maria Rita Paggi – Torta all’arancia; Maurizio Micheletti – Friciò ad carvè; Fabrizia Marsili – Crostata ricotta e amaretti; Marco Bovolenta – Dolce della Barnarda; Eleonora Pignatelli – Coperchiole Abruzzesi; Chiara Calvanese – Crostata morbida cioccolato e fragole; Pasquale Moffa – Agnello Cace e Ove; Felice Manzella – Parmigiana di Melanzane alla Vigata; Fabio Carlotti – Risotto al ragù di polpo; Simone Masi – Pasta con alici, pomodorini e stracciatella; Vito Acquaviva – Troccoli di grano arso con cozze su vellutata di asparagi; Gian Luca Pesarin – Mesciua; Martina Cabella – Spalla di maialino sfilacciata; Tiziana De Lucia – Calamari imbottiti alle erbe aromatiche; Sergio Febrini – Filetto di salmone al pistacchio con patate aromatizzate; Antonio Ciocca – Spaghetti agli olaci del Gran Sasso; Ubaldo Monteforte – Pasta fagioli e cozze; Mauro Cerlenco – Riso nero all’aglio orsino.

Gli autori potranno essere contattati dal gruppo di lavoro del progetto per eventuali approfondimenti sulle informazioni rilasciate al momento dell’invio della scheda di partecipazione, come ad esempio la motivazione della scelta o conferme sull’uso di determinati ingredienti e/o utensili.