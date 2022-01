A fuoco il bosco sulla Panarotta, fiamme molto alte – Decine di pompieri sul posto

Spread the love



ILDOLOMITI.IT – urly.it/3hb73

LEVICO. Sono decine e decine i vigili del fuoco che stanno operando per spegnere il grosso incendio che è scoppiato sulla Panarotta. Le fiamme si vedono a diversi chilometri di distanza e stanno riguardando i boschi che si trovano vicino alla strada provinciale che da Levico portano a Vetriolo.

L’incendio è esteso e al lavoro ci sono i corpi dei vigili del fuoco della zona, da quello di Levico a Pergine, Novaledo e Caldonazzo e poi Fornace e Tenna. L’allarme è scattato in serata prima delle 20 e l’intervento messo in campo dai vigili del fuoco non è semplice: il bosco è asciutto e il vento ha reso difficili le operazioni.