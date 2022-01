Fiamme a Esino Lario: al lavoro varie squadre di pronto intervento

Spread the love



Leccotoday.it – urly.it/3hb74

Un grosso incendio sta bruciano a Narele, località sopra Esino. Dal pomeriggio di sabato 22 gennaio i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, i volontari del Distaccamento di Bellano e quelli dell’Antincendio Boschivo sono impegnati per fronteggiare il rogo scoppiato in Val d’Esino:

i pompieri sono al lavoro con 3 squadre, entrate in azione a bordo di mezzi per operare contro gli incendi boschivi e un’autobotte. Le operazioni sono tuttora in corso.