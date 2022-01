La durata del Green Pass potrebbe cambiare ancora: il problema scadenza per chi ha la terza dose

Spread the love



Potrebbe cambiare di nuovo la durata del Green Pass. Dal 1° febbraio scatterà la riduzione da 9 a 6 mesi, ma il governo starebbe già valutando le soluzioni da adottare per chi ha effettuato la terza dose ormai diverso tempo fa e si ritroverebbe quindi a breve con la Certificazione Covid in scadenza. Dal momento che (per ora) non è prevista un’ulteriore dose di vaccino anti Covid, le persone che per prime hanno fatto la dose booster ora potrebbero trovarsi presto con il Green Pass in scadenza, senza la possibilità di rinnovarlo con la vaccinazione.