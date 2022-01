Crisi Ucraina, la Nato invia truppe e mezzi nell’Europa dell’Est

Spread the love



rainews.it –

Gli alleati della Nato stanno mettendo le forze in allerta e stanno inviando navi e caccia in Europa dell’Est, “per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall’Ucraina”. Lo sottolinea la Nato in una nota .

Negli ultimi giorni, si legge sul sito della Nato, un certo numero di alleati ha fatto annunci riguardanti schieramenti attuali o imminenti. “La Danimarca sta inviando una fregata nel Mar Baltico ed è pronta a schierare quattro caccia F-16 in Lituania a sostegno della missione di polizia aerea di lunga data della Nato nella regione. La Spagna sta inviando navi per unirsi alle forze navali della Nato e sta valutando l’invio di caccia in Bulgaria”, spiega l’Alleanza. “La Francia ha espresso la sua disponibilità a inviare truppe in Romania sotto il comando della Nato”.