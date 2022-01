Arezzo, operaio muore stritolato in una tramoggia

Spread the love



rainews.it – urly.it/3hcf0

Ennesimo incidente sul lavoro, a perdere la vita un altro operaio. L’uomo 51 anni, residente in provincia di Arezzo, è morto, in circostanze tragiche, stritolato dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, intorno alle 10, in una ditta di lavorazione di calcestruzzi a Bibbiena (Arezzo) località Nave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Arrivate un’ automedica, l’ambulanza della Misericordia di Talla e i Vigili del Fuoco

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Secondo quanto si è appreso da fonti della Asl , intervenuta sul posto con i tecnici della sicurezza sul lavoro, l’uomo è caduto all’interno di un frantoio per inermi, dove ha perso la vita.

