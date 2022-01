Baltimora – morti 3 Vigili del Fuoco; 1 in condizioni critiche dopo l’incendio di una casa

Spread the love



Tre vigili del fuoco di Baltimora sono morti per il crollo di una casa mentre stavano spegnendo un incendio. I quattro pompieri sono rimasti in trappolati all’interno. Le squadre hanno rimosso cumuli di detriti per localizzarli.

Il vigile del fuoco ferito John McMaster è stato recuperato e immediatamente portato in ospedale, dove sono state diagnosticale le sue condizioni critiche.

Ford ha identificato i morti come il tenente Paul Butrim, il pompiere/paramedico Kelsey Sadler e l’EMT/vigile del fuoco Kenny Lacayo.

Scalea ha detto che Sadler e Lacayo hanno subito un arresto cardiaco sulla scena e non hanno potuto essere rianimati. “Oggi, Baltimora ha perso tre dei più coraggiosi tra noi”, ha detto il sindaco di Baltimora Brandon Scott. “Baltimora deve loro la più profonda gratitudine e rispetto “.