Roma, l’A. Ruben Marvice è il nuovo Campione italiano categoria -63 kg di lotta Greco Romana.

CCORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ruben Marvice, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, cresciuto nelle fila del G.S. VV.F. “G. Merolillo” di Reggio Calabria sotto la guida del maestro ex I.A. Domenico Spanò, ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria -63 kg, in occasione dei Campionati Italiani di Lotta Greco Romana, che si sono svolti presso il Palapellicone di Ostia (RM) sabato 22 gennaio 2022.

L’atleta delle Fiamme Rosse, dopo aver sconfitto nettamente nell’ordine, Kevin Longoni, Andrea Giussani e Tommaso Stopponi, ha incontrato in finale Giacomo Vitale battendolo per superiorità tecnica in appena 1’10”.

Ottime le prestazioni anche degli altri gruppi sportivi dei Vigili del fuoco in gara: il G.S. VV.F. “G. Merolillo” di Reggio Calabria ha conquistato due podi nella categoria -55 kg con Andrea Martino (argento) e Cristian Asciutto (bronzo), mentre il G.S.VV.F. “O. Ruini” di Firenze ha ottenuto un argento nella categoria –72 kg con Filippo Biondi.