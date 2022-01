Tragico sbarco a Lampedusa, sette migranti morti di freddo: aperta un’inchiesta

Spread the love



agrigento.gds.it – urly.it/3hcd3

Il sogno di arrivare in Europa si è infranto in una notte di freddo. Sono morti letteralmente dal freddo sette migranti arrivati nella notte fra il 24 e il 25 gennaio a Lampedusa con 280 persone e partito 2-3 giorni fa dalla Libia. Le vittime sono tutti giovani bengalesi.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, sull’ennesima tragedia del mare con sette morti che si è registrata a Lampedusa. Per il procuratore capo Luigi Patronaggio e l’aggiunto Salvatore Vella si configura morte o lesioni come conseguenza di altro delitto legato al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini serviranno anche per identificare gli scafisti e gli organizzatori della traversata.

I 280 migranti, stipati su un barcone partito da Zuara in Libia, sono stati messi in salvo a circa 18 miglia dall’isolotto di Lampione, dagli equipaggi della guardia di finanza e della guardia costiera che hanno operato in condizioni meteo proibitive. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, si è complimentato personalmente con i comandanti delle unità navali intervenute per il coraggio e l’alta professionalità dimostrata in mare.