Trattore travolge un’utilitaria, giovane estratto dai pompieri

Spread the love



larena.it – urly.it/3hcg3

Un botto tremendo, la zavorra di un trattore finisce nel vano motore di una Fiat 500X scaraventandola fuori strada. E il malcapitato conducente rimane incastrato nell’utilitaria ridotta ad un groviglio di lamiere. Tanto che per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Fortuna ha voluto che il 22enne alla guida, malgrado il violento impatto che in un primo momento aveva fatto temere il peggio per le sue condizioni, se la sia cavata con traumi ritenuti non particolarmente preoccupanti. Almeno stando ai primi accertamenti medici. Un miracolato insomma. È la sintesi dell’incidente verificatosi nella tarda mattinata di ieri in via Sant’Apollonia, alla periferia di Cologna.