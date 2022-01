A fuoco una villetta a Riozzo, 4 ore di lavoro dei pompieri per spegnere le fiamme innescate dai ladri

Spread the love



ilcittadino.it – urly.it/3hd39

Sono durate oltre quattro ore le operazioni per spegnere il violento incendio divampato nel cuore della frazione cerrese di Riozzo, dove sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco per domare il rogo. È successo tutto attorno alle 13 nel cuore della frazione riozzese, dove un’abitazione è stata divorata dalle fiamme, che si sono propagate anche alla villetta vicina.

Si spiega così l’intervento in forze dei pompieri in arrivo dall’intero territorio per spegnere l’incendio, a seguito del quale un 45enne leggermente intossicato è stato accompagnato in ospedale. Per quanto riguarda le cause dell’incendio, sarebbe stato provocato dai ladri intenti a rubare nella villa, che poi sono riusciti a scappare.