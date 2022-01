Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

Nella serata di ieri martedì 25 gennaio, lo scrivente è intervenuto in località Campi di Riva del Garda con 17 vigili, autopompa, autopiattaforma, polisoccorso e mezzi di supporto, per l’evento di incendio canna fumaria poi rivelatosi incendio tetto.La tempestività dell’intervento ha di fatto impedito il propagarsi delle fiamme alla struttura lignea della copertura che iniziava a essere interessata da combustione. Le operazioni si sono protratte per cica tre ore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per i due residenti della casa. In allegato foto e video dell’intervento.