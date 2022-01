Roma, «la mia ragazza sta male», chiama il 112 ma lei muore. Lui l’aveva picchiata

Spread the love



ILMESSAGGERO.IT – urly.it/3hd2k

L’aveva picchiata, come succedeva spesso. Ma stavolta lei si era sentita più male del solito e aveva avuto una crisi respiratoria. Preso dal panico lui ha chiamato il 112: «Correte, la mia fidanzata sta male». Ma quando i sanitari sono arrivati nell’appartamento in zona San Paolo, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Non un malore. Sul corpo della donna c’erano chiari segni di violenze: i medici del 112 allora hanno contattato la polizia di Stato a causa di quei evidenti segni di ecchimosi presenti sul corpo della vittima.