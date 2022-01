Vercelli, cade con l’auto in un canale e la ritrovano il giorno dopo: muore una donna di 35 anni

Spread the love



Per un giorno intero il compagno l’aveva cercata senza esito. Per ritrovare la sua Silvia, Christian aveva anche scritto sui social. Un appello disperato in cui raccontava che la donna uscita da casa per andare a lavoro non era più ritornata. Non poteva sapere che Silvia Accettola, 35 anni, residente a Livorno Ferraris (Vercelli), era morta in un incidente e si trovava all’interno della sua auto finita nel canale.

A ritrovare la Chevrolet Matiz rossa su cui viaggiava nel canale Cavo Luca sulla strada provinciale 7, sul territorio comunale di Livorno Ferraris, le forze dell’ordine. All’interno dell’abitacolo c’era il corpo senza vita della donna. Tutto fa pensare ad un incidente autonomo: sul posto i carabinieri non hanno trovato segni di frenata o altri elementi che possano far supporre a uno scontro con altri veicoli. Potrebbe essere stato un malore o forse una distrazione: l’auto è uscita di strada per finire nel canale. Tra le ipotesi anche quella della scarsa visibilità: nella giornata di lunedì nella zona c’era molta nebbia.