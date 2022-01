Polizzi, la frana continua: notte sul baratro per decine di abitanti

Spread the love



ragusanews.com – urly.it/3hdpm

Polizzi Generosa, Pa – Prosegue a franare a valle parte del costone roccioso che cinge dell’abitato di Polizzi Generosa. Un fronte esteso per circa 150 metri in lunghezza x 100 di altezza. L’Anas ha chiuso la Statale 643 mentre il Comune ha sgomberato 7 case, pre-allertandone una decina d’altre a monte di via Collesano, dove già qualche giorno fa le piogge avevano causato il crollo di un muro di contenimento: al minimo segnale, scatta l’abbandono delle abitazioni da parte degli occupanti.