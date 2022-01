Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere un operaio caduto in un dirupo, di circa 8 metri,

in contrada Badiula, nel siracusano.

Nella clip il recupero dell’uomo con l’ausilio di una barella vincolata all’autoscala