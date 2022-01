Ancona, si ribalta con l’auto e poi si schianta: conducente in ospedale

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 27 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Margherita per un incidente stradale tra due autovetture, una delle quali dopo essersi ribaltata lungo la strada si è scontrata contro un’altra auto parcheggiata lungo la via. La squadra di Ancona intervenuta sul posto, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente di una delle auto coinvolte, successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.