Doppio intervento per i Vigili del Fuoco di Bergamo

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Dalmine intervengono per un incidente stradale in via ex provinciale per Grassobbio – Azzano San Paolo ieri alle 22:00 circa del 27/01/2022. Una donna ha perso il controllo della sua autovettura finendo fuori strada, nessun ferito. I vvf hanno messo in sicurezza l’autovettura e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche l’ambulanza.

I Vigili del fuoco di Dalmine intervengono per un incendio autovettura in via Portico – Azzano San Paolo intorno alle 23:00 circa del 27/01/2022. I soccorsi sono stati allertati dal proprietario della vettura. Nessun ferito. Spente le fiamme i vvf hanno bonificato l’area compromessa.