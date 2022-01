Video – Domato l’incendio sulle alture di Priero: in corso la bonifica dei focolai

Spread the love



targatocn.it – urly.it/3hf6w

E’ stato domato dopo circa tre ore di intervento il vasto incendio boschivo che ha interessato le alture di Priero, un chilometro fuori dall’abitato, in direzione di Montezemolo.

Fondamentale il supporto dell’elicottero West che, con 16 lanci, per un paio d’ore ha supportato dall’alto le squadre dei vigili del fuoco che hanno operato a terra, in particolare quelle di Cuneo, Mondovì, Ceva e Morozzo. Presenti anche i volontari AIB di Ceva e Priero.

In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica degli ultimi focolai. Resta l’incognita vento, che oggi, per qualche ora, ha interessato la zona, con raffiche molto forti, che hanno provocato la caduta di alcuni alberi secchi.