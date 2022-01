Video – Vigili del Fuoco, il ricordo di Simone Mazzi a 18 anni dalla tragedia

Spread the love



arezzo24.net – https://www.arezzo24.net/cronaca/22857-vigili-del-fuoco-il-ricordo-di-simone-mazzi-a-18-anni-dalla-tragedia-e-da-brividi-ar24tv.html

I Vigili del Fuoco di Arezzo hanno ricordato oggi Simone Mazzi, medaglia d’oro al valor civile con una cerimonia presso il monumento ai caduti VVF sito nel parco adiacente alla caserma e successivamente presso il luogo dell’incidente a Palazzo del Pero, con un esercitazione SAF (speleo alpino fluviale). Simone mori il 28 gennaio 2003 durante un intervento di soccorso per il recupero dell’autista di una cisterna di 50 mc di GPL rimasto ferito, finito fuori strada lungo la ss73 a Palazzo del Pero. Per questo intervento a Simone Mazzi è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione “con pronta determinazione e consapevole rischio personale si calava ancorato ad un cavo della gru , lungo un pendio per prestare soccorro al conducente di un autoarticolato rimasto ferito a seguito di un grave incidente stradale. Nel generoso tentativo , per improvvisa rottura del cavo, precipitava nel vuoto perdendo la vita. Fulgido esempio di elette virtù civiche , di altruismo e di incondizionata senso del dovere“.

Alle ore 13.00, in ricordo del collega, tutte le sedi Vigili del Fuoco di Arezzo hanno suonato le sirene.