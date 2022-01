Video – Soccorsa con l’elicottero un’escursionista infortunatasi, sul sentiero del Monte Ferrato

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Soccorsa dai Vigili del fuoco con l’elicottero un’escursionista infortunatasi, stamattina, sul sentiero che porta al rifugio del Monte Ferrato (PO).

Nella clip il recupero della donna tra i boschi per il trasferimento nel parco Galceti, dove è stata poi affidata al personale medico per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche il soccorso alpino