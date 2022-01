Video – Vasto incendio in due capannoni di un’azienda di servizi di distribuzione e logistica.

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 17:30 circa, di ieri squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo nella zona industriale di Macchiareddu (CA) per un vasto incendio in in due capannoni di un’azienda che effettua servizi di distribuzione e logistica.

Impegnate sei squadre dalla sede centrale di Cagliari e altre due squadre del distaccamento aereoportuale con una kilolitrica e un automezzo antincendio aeroportuale.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Presenti sul posto anche i Carabinieri del Comando Stazione di Macchiareddu (CA) e di Iglesias.