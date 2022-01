L’amico spara per errore durante la caccia ai cinghiali: morto un uomo di 68 anni

Spread the love



leggo.it – urly.it/3hg2h

Una volta dato l’allarme, sul posto sono accorsi i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri – La tragedia, come riporta la Nazione, è avvenuta intorno alle 12.30 in località Le Creste. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe morto sul colpo; sembra sia stato raggiunto al collo da una palla sparata da un compagno di caccia, dopo un rimbalzo in una roccia. Una volta dato l’allarme, sul posto sono accorsi i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti. Allertato anche il Pegaso, che è atterrato a Ruota ma anche l’arrivo dell’elisoccorso si è rivelato inutile per il cacciatore.