Aggiornata la Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)

quotidianosicurezza.it – urly.it/3hgqm

on nota del 26 gennaio 2022 il Ministero della Salute informa circa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2022 del Decreto 10 novembre 2021 Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007.

La nuova classificazione CND riporta 1.600 livelli in più rispetto alla versione 2018 e 1.700 modifiche di descrizioni esistenti. Secondo quanto notificato dal Ministero della Salute le modifiche maggiori hanno interessato: i software indipendenti (MD SW) con suffisso 92 per i quali sono stati aggiunti 173 nuovi livelli, i dispositivi per la procreazione medicalmente assistita, le maschere facciali ad uso medico e i dispositivi per la ventilazione assistita.