Pordenone, travolge un’auto uccidendo due cugine e ferendo 2 bambine: arrestato | “Era completamente ubriaco”

Con il suo Suv ha travolto una Panda uccidendo le due giovani donne a bordo, in un grave incidente sull’A28 in provincia di Pordenone. Ferite anche due bambine: una è grave. Poi il conducente, un cittadino bulgaro residente a Pordenone, ha abbandonato il suo fuoristrada che si era ribaltato e si è dato alla fuga nei campi. Le forze dell’ordine l’hanno però individuato e arrestato: per lui ora l’accusa è di omicidio stradale.

“Fortemente positivo all’alcoltest” – L’uomo fermato dalla Polizia Stradale è risultato fortemente positivo all’alcoltest, effettuato poche ore dopo il momento dell’incidente: aveva un tasso alcolico oltre tre volte il consentito. L’uomo, di 61 anni, di origini bulgare, residente nel Pordenonese, è accusato di omicidio stradale colposo plurimo aggravato, omissione di soccorso, fuga.