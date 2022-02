Vigili del fuoco, in pensione il capo reparto Giuseppe Bonuccelli

Spread the love



Dal 1° febbraio, il capo reparto, Giuseppe Bonuccelli, andrà in pensione.

Entrato nel corpo dei vigili del fuoco il 27 aprile 1987 è diventato capo squadra nel 2002 e capo reparto nel 2018. Nel 2020 è diventato capo del distaccamento di Viareggio.

Il comandante regionale Calogero Daidone ne parla dicendo “Grazie alle sue spiccate capacità relazionali e comunicative, ha saputo coinvolgere il personale in servizio e in quiescenza nell’organizzazione di numerose manifestazioni istituzionali che hanno richiamato la partecipazioni di colleghi e della cittadinanza. Tra queste c’è Pompieropoli, che ha concorso a far crescere negli anni, contribuendo a rafforzare la cultura della sicurezza nei piccoli cittadini.”

Ricordiamo che Bonuccelli è stato tra i promotori e i divulgatori del libro “29 giugno 2009. Viareggio ferita nel cuore: racconti ed emozioni”. Nel libro vengono raccolti i pensieri e le esperienze lavorative della notte della strage ferroviaria, mettendo in luce l’aspetto sia professionale che umano del vigile del fuoco. Impegnato da sempre nel mondo del volontariato è il presidente dell’associazione nazionale sezione Lucca e insieme ai colleghi in pensione, si occupa di informazione in materia di sicurezza e protezione civile. Per questi motivi nel 2014 è stato decorato con il grado onorifico di cavaliere ordine al merito della Repubblica italiana. “Apprezzato per la generosità nel mostrarsi sempre disponibile e collaborativo, ha dimostrato un pregevole spirito di gruppo e di appartenenza alla famiglia dei vigili del fuoco.” Ricordandolo con queste parole il comandante Daidone conclude “A nome di tutti i colleghi del comando, rivolgo a Giuseppe sinceri e affettuosi auguri di salute e serenità”.