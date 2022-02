Spread the love



Questo pomeriggio intorno alle 15:00 una squadra dei vigili del fuoco di Sant’Ilario è intervenuta in zona corte Re, nel comune di Campegine, per il salvataggio di un cane incastrato in un tubo di scarico. L’animale è stato riconsegnato alla sua padrona, illeso, dopo due ore di lavoro.