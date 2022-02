Cattivo odore da un appartamento di Carmagnola: c’è un cadavere in decomposizione, nessuno si era accorto della sua morte

Spread the love



torinotoday.it – urly.it/3hh8r

Allarme nella serata di ieri, lunedì 31 gennaio 2022, nello stabile di via Pancalieri 10 a Carmagnola, dove un residente ha segnalato il pessimo umore proveniente dall’appartamento del suo vicino di casa. Vigili del fuoco, sanitari e carabinieri della stazione cittadina sono intervenuti e, quando hanno aperto la porta, hanno trovato il corpo di quest’ultimo, un italiano di 69 anni, in avanzato stato di decomposizione sul letto. Il medico legale intervenuto sul posto non ha evidenziato alcun segno di violenza e, inoltre, risulta che l’uomo fosse affetto da gravi problemi cardiaci. Nessun parente ha ancora segnalato la sua scomparsa.