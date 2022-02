Ritrovata persona dispersa e intervento per incendio autovettura

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Bergamo con l’UCL , i Droni e i cinofili sono intervenuti per una ricerca a persona in Piazza don Arrigoni – Vedesta intorno alle 15:30. L’uomo è stato ritrovato dal Siccorso Alpino e in collaborazione con i vigili del fuoco lo hanno recuperato è affidato alle cure mediche. Intervento ultimato alle 19:30.

I Vigili del fuoco Volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incendio autovettura a Torre Pallavicina in via Madre B. Ragazzini intorno alle 19:00. Spente le fiamme i vvf hanno bonificato l’area compromessa.