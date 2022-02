Brasile, più di 20 morti per alluvioni e frane

Spread the love



ilgiornaledellaprotezionecivile.it – urly.it/3hhyz

Sono in tutto 24 le persone che sono morte da venerdì scorso, 28 gennaio, dopo le piogge battenti a San Paolo, causando alluvioni e frane in tutto lo stato brasiliano

La forte pioggia che in questi giorni si è abbattuta a San Paolo in Brasile ha causato in tutto 24 morti. Più di 1.546 famiglie sono state evacuate, secondo una dichiarazione rilasciata dallo Stato Civile della Difesa, che ha anche aggiunto che ci sono anche 8 bambini a rischio di vita.



I soccorsi

Le autorità hanno impiegato un gruppo di vigili del fuoco, polizia militare e personale della difesa civile per soccorrere e sostener gran parte delle città che sono state colpite, ha detto il governatore di San Paolo João Doria domenica scorsa 30 gennaio. Le immagini che arrivano dalla municipalità di Franco da Rocha mostrano parte delle vie principali sommerse, altre i soccorritori che scavano in mezzo alle macerie in cerca di sopravvissuti e averi preziosi dopo che una frana ha distrutto le case.