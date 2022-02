Ucraina: Stati Uniti inviano 3.000 soldati in Polonia, Germania e Romania

Spread the love



Gli Stati Uniti invieranno 3.000 soldati in Polonia, Germania e Romania per far fronte alle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina.

Per il portavoce del Pentagono, John Kirby, i militari statunitensi inviati nell’Europa dell’est rientrano negli 8.500 entrati in stato d’allerta e nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti di truppe.

“Perché adesso? – dice Kirby – ecco solo un paio di motivi: Putin continua ad aggiungere forze militari, capacità offensive, armi, anche nelle ultime 24 ore, continua ad aggiungere nella Russia occidentale e in Bielorussia ed anche nel Mediterraneo e nel Nord Atlantico.

Non ha mostrato alcun segno di interesse o volontà di allentare le tensioni”.