Ancona, morta in casa col rosario in mano: non rispondeva agli amici

Spread the love



aanconatoday.it – https://www.anconatoday.it/cronaca/donna-morta-oggi-via-flaminia-malore.html

A dare l’allarme alcuni conoscenti che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Per questo è stato allertato il 118, intervenuto nella zona con l’automedica, insieme agli operatori della Croce Gialla di Ancona ed ai vigili del fuoco. Sono stati proprio quest’ultimi ad entrare in casa e trovare il corpo senza vita della 76enne, riversa a terra con in mano un rosario. Secondo una prima ricostruzione il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Un malore infatti l’avrebbe stroncata mentre stava pregando.