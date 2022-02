Allarme bomba in una scuola a Milano: classi evacuate e artificieri sul posto

Spread the love



occhionotizie.it – urly.it/3hj__

Allarme bomba questa mattina in una scuola di Milano, in via Salerno, nel quartiere Barona: sul posto sono intervenuti la Polizia, Vigili del Fuoco e operatori sanitari del 118. Classi evacuate.

La chiamata di allarme è stata fatta al numero unico per le emergenze 112 da parte di ignoti che segnalava la presenza dell’ordigno all’interno della scuola. In via Salerno si sono quindi precipitate cinque volanti della polizia e i vigili del fuoco con gli specialisti del reparto artificieri. Con loro due ambulanze. Nel frattempo tutte le classi dell’istituto comprensivo Alpi sono state fatte evacuare per permettere ad agenti e pompieri di accertarsi della presenza della bomba ed eventualmente farla brillare. Dopo le verifiche del caso, però, fortunatamente, gli investigatori e i tecnici non hanno trovato nulla.