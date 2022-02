Attacco ad hub vaccinale Milano, no vax incastrato da telecamere

Spread the love



(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di un’ indagine coordinata dal capo della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili, hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico di un milanese di 61 anni, pregiudicato, per il tentativo di incendio dell’hub vaccinale in via Pitteri commesso lo scorso 17 gennaio nel capoluogo lombardo.

Ad incastrare l’uomo le telecamere di sorveglianza visionate dalla Digos.