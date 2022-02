Diritto alla presunzione di innocenza e nuovi strumenti di tutela

Spread the love



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 14 dicembre 2021 il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, di (parziale) recepimento della direttiva UE 2016/343 – che l’Italia avrebbe dovuto recepire entro il 1° aprile 2018 –, con la quale il legislatore europeo intende rafforzare il diritto a un equo processo, stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (in particolare: presunzione di innocenza e partecipazione al processo), così da rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale, facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni e rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei cittadini.