Genova, nella notte un incendio distrugge una villetta a Trensasco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un incendio, scoppiato nella notte in una villetta in via Otrali a Trensasco, ha provocato il crollo del tetto dell’abitazione. Le due persone che vi abitavano sono riuscite a mettersi in salvo prima del crollo. I Vigili del fuoco, intervenuti in forze per arginare le fiamme, hanno evacuato in via precauzionale anche l’abitazione vicina per motivi di sicurezza. Al mattino, le squadre sono ancora sul posto per controllare i focolai residui e procedere con la messa in sicurezza della zona. La casa, purtroppo, è andata quasi completamente distrutta.