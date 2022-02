Il fermo “no” di Legambiente al progetto Snam: “Stop alla supermetaniera di Portovesme”

Spread the love



unionesarda.it – urly.it/3hjvf

No alla supermetaniera nel porto di Portovesme”. Con una conferenza stampa nella banchina est, quella in cui dovrebbe attraccare in via permanente la gasiera della Snam, Legambiente ha ribadito il no al progetto della Snam.

“È un progetto sbagliato per il porto e per Portovesme, che seguiamo da anni per le questioni ambientali” , ha detto Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. “Una nave da 110 mila metri cubi di gas è sovradimensionata – dice Vincenzo Tiana, comitato scientifico Legambiente Sardegna – senza contare che sarebbe ancorata nei pressi del centro abitato di Portoscuso, che si sommerebbe alle tante criticità ambientali già esistenti e che sarebbe vicinissima al traffico passeggeri per Carloforte. Diciamo un no convinto a questo progetto”.