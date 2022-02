Incidente Fermo: malore mentre è alla guida. Muore camionista

Spread the love



ilrestodelcarlino.it – urly.it/3hjv5

Fermo, 4 febbraio 2022 – Il conducente di un camion di 57 annI, e residente ad Arezzo, ha perso il controllo del mezzo di cui era alla guida per un probabile malore improvviso, che non ha lasciato scampo alla possibilità di avere salva la vita. Il fatto è accaduto questa mattina in via Taccari a Campiglione di Fermo, intorno alle 9.30.

Il conducente dell’autoarticolato stava viaggiando in direzione Fermo, quando – probabilmente a causa del malore – ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver invaso la corsia opposta del senso di marcia, ha lievemente impattato contro il muro di cinta di un’abitazione, fino a fermarsi sul marciapiede. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo.