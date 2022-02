Santa Ninfa: Locali concessi ad Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo

Spread the love



castelvedtrano.it – urly.it/3hjaa

ono stati consegnati ieri mattina, alla delegazione di Mazara del Vallo dell’Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, alcuni locali comunali ubicati nell’immobile che ospita la scuola elementare. L’associazione (presieduta da Giovanni Ditta) li ha avuti in comodato d’uso gratuito dal Comune e li utilizzerà per i propri scopi statutari e come base per le attività di protezione civile sul territorio in cui è impegnata.

Alla consegna erano presenti, per l’amministrazione municipale, gli assessori Filippo Paternò e Rosario Pellicane (nella foto con alcuni dei volontari dell’associazione).

«Ormai da tempo – spiega il sindaco Giuseppe Lombardino – l’associazione dei vigili del fuoco in congedo collabora con il Comune sul fronte della protezione civile, fornendo un supporto sia in termini di intervento che di formazione».

Con la concessione dei locali al sodalizio di volontariato, la collaborazione tra i due enti sarà pressoché quotidiana.