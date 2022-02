TRAPANI: Concluso il 1° Corso S.A.F. Basico per gli Allievi Vigili del fuoco del 91°.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

Si è concluso oggi 4 febbraio il 1° Corso di formazione “S.A.F. Basico”, di rilevanza nazionale, destinato a 15 Allievi Vigili del fuoco del 91° Corso provenienti da tutti i Comandi provinciale della Sicilia. Al termine delle tre settimane di formazione, con

un programma molto impegnativo ove sono stati alternati periodi di teoria con manovre di derivazione speleo-alpino e fluviale al castello di manovra ed in ambiente, i discenti hanno sostenuto gli esami di verifica dell’apprendimento, risultando tutti idonei.

Il Corso di alta qualificazione si è svolto al Polo didattico del Comando di Trapani ed ha visto impegnati nella veste di formatori-basici gli istruttori professionali siciliani.

Il Corso ha avuto la finalità di aumentare il livello di sicurezza dei soccorritori e migliorare il servizio offerto alla popolazione, in particolare in quelle situazioni in cui, a causa dello specifico scenario incidentale, sia urbano che extraurbano, non sono utilizzabili i normali mezzi in dotazione.

Si è trattato di un Corso di formazione molto impegnativo, che ha messo a dura prova i partecipanti durante la fase addestrativa pratica, i quali in uno scenario assolutamente veritiero, quale quello naturale di Makari, accompagnati sempre da un istruttore, vengono costantemente monitorati durante le manovre in ambienti particolarmente impervi.

A fine corso sono stati sostenuti gli esami teorici e pratici, alla presenza della commissione presieduta dal Comandante di Trapani ing. Michele Burgio, il quale si è complimentato con i partecipanti per l’impegno profuso e la professionalità acquisita e dimostrata; un particolare ringraziamento, infine il Comandante lo ha rivolto allo staff didattico-logistico per l’organizzazione del Corso, che si è svolto seguendo le direttive vigenti in materia di anticovid.

Trapani lì 04 Febbraio 2022