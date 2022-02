Auto contromano – muore motociclista investito

Spread the love



Un motociclista di 57 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Sant’Elia a Cagliari intorno alle 7:40. La dinamica ancora non è stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi stanno lavorando gli agenti della polizia locale.

La vittima, Massimo Mastromarino, militare di 57anni, si stava recando a lavoro nella caserma Attilio Mereu.

Secondo quanto ricostruito finora, il motociclista, mentre percorreva via Salvatore Ferrara in direzione Sant’Elia, si è trovato davanti una Ford con alla guida un ragazzo di Sinnai che arrivava contromano in direzione Cagliari. I due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Il 57enne è stato sbalzato dalla due ruote e, dopo un volo di alcuni metri, è finito sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto della polizia municipale e del 118. Purtroppo nonostante l’arrivo dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.