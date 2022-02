Famiglia intossicata dal monossido, morto il padre: stamattina aveva montato la caldaia da solo

Spread the love



repubblica.it – urly.it/3hkfd

Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido a San Damiano d’Asti, in località San Luigi. Un uomo è morto, aveva 54 anni: si chiamava Stefan Zangulescu. La moglie e un ragazzo sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Alessandria con un codice giallo, di media gravità, più grave la prima, meno serie le condizioni del secondo che è comunque stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per accertare la presenza del monossido nell’abitazione e svolgere accertamenti sulle cause dell’accaduto.