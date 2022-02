Processo d’appello strage di Quargnento – i Legali: “Lefamiglie non cercano vendetta ma giustizia”

Spread the love



di Grazia Candido – A 27 mesi dalla scomparsa di Antonino Candido, giovane vigile del fuoco ucciso nella strage di Quargnento, la notte tra il 4 e il 5 Novembre del 2019, insieme ai suoi due colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, gli avvocati Fabio Federico e Sergio Mazzù, legali rispettivamente di Angelo e Ilaria Candido e Maria Stella Ielo, sono pronti ad affrontare il processo in Corte d’Appello fissato per il prossimo 2 Marzo a Torino contro i coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco già condannati in primo grado a 30 anni per omicidio volontario plurimo con dolo eventuale. Una ferita che si riapre anche se “in realtà non si è mai chiusa, sanguina sempre”, dice la mamma di Nino che, insieme ai parenti delle altre vittime e dei superstiti, spera nella riconferma della pena.