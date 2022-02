Un ginecologo olandese usò il proprio sperma per mettere incinte diverse donne

Spread the love



ilpost.it -urly.it/3hkfk

Un’indagine condotta nei Paesi Bassi ha scoperto che tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta il ginecologo olandese Jos Beek usò il proprio sperma per far rimanere incinte decine di donne che si erano rivolte a lui per trattamenti di procreazione assistita.

Alcuni test sul DNA hanno permesso di dimostrare che Beek, morto nel 2019, era il padre biologico di almeno 21 bambine e bambini concepiti con il suo sperma a insaputa delle donne che erano state in cura presso l’ospedale in cui lavorava e che li avevano partoriti.

Si sospetta comunque che le persone concepite con lo sperma di Beek possano essere ancora di più, e in passato erano stati scoperti anche altri medici e ginecologi che avevano fatto la stessa cosa, sia nei Paesi Bassi che in altri paesi.