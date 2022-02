Livorno piange Carlo Poggianti, per anni colonna dei vigili del fuoco

Spread the love



LIVORNO. Da eccellente vigile del fuoco qual era è stato inviato da Livorno nei più importanti e delicati teatri delle tragedie nazionali: il terremoto in Irpinia, quello in Friuli, in Sicilia e nell’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966. E ovviamente anche sul Moby Prince, il più grande disastro della marineria italiana avvenuto al largo della nostra città. Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa a 77 anni di Carlo Poggianti, morto nel reparto delle cure palliative dell’ospedale dopo una malattia.

Nella mattinata del 5 febbraio, alla camera mortuaria di viale Vittorio Alfieri, erano tantissimi i colleghi che si sono stretti al dolore dei familiari. In particolare del figlio Federico Poggianti, che ha ripercorso le orme del padre e lavora come pompiere nella caserma di via Campania, e di suo fratello Francesco, che nel lontano 1989 è entrato come militare nello stesso corpo, per poi intraprendere un altro percorso professionale.