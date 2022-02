Marocco, Rayan è morto: era stato estratto dal pozzo dopo 5 giorni

Spread the love



tg24.sky.it – urly.it/3hktc

l piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco martedì scorso, è morto. Lo annuncia in un comunicato il gabinetto della Casa Reale del Marocco: “Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”, si legge nel comunicato citato dai media arabi. I soccorritori hanno portato il corpo del piccolo Rayan fuori dal pozzo dopo 100 ore.

Ad aspettarlo vicino all’uscita del tunnel c’era un’ambulanza, allestita per le cure di terapia intensiva. Per salvarlo le squadre dei soccorsi avevano scavato un tunnel con sei escavatori e sono avanzate all’interno, accompagnate da una squadra di medici. Il pozzo si trova a Bab Berrad in una zona impervia sulle catene montuose del Rif, nella provincia di Chefchaouen nel Nord del Marocco. Dopo la notizia della morte del piccolo Rayan, il re del Marocco Mohammed VI ha telefonato ai genitori per porgere le sue condoglianze. A comunicarlo in una nota è la Casa Reale del Marocco.